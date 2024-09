Maldarizzi Privè: due giorni tra automotive, food e famiglia nella sede di Modugno

26 foto Maldarizzi Privè

Social Video 3 minuti Maldarizzi Privè 2024

Con l'eventol'azienda ha dimostrato, ancora una volta, la. Il, proposto nella sededi, ha unito il concetto die dia quello die diAttraverso l'e quella dedicata allo, i partecipanti hanno potuto fermarsi nello showroom non solo per conoscere ledell'azienda, per assistere asulla sicurezza e per effettuare undella propria autovettura, ma anche per intrattenersi con le proprie famiglie e con i propri amici., non è stato un classico weekend in cui è stato possibile visitare lo showroom – dichiara, marketing manager di Maldarizzi Automotive – abbiamo unito food, beverage, area bimbi con tante informazioni e tanto approfondimento per testare la gamma Mercedes».Nell sede, infatti, non ci sono solo le nuove auto Mercedes, ma anche l'usato multibrand e la nuova Smart.«Maldarizzi è da sempre attenta alla- sottolinea Paolillo – per garantire il meglio in termini di mobilità: non vendiamo auto, ma nel nostro piccolo offriamo esperienze esclusive per muoversi in totale sicurezza».«Un bellissimo evento per– aggiunge Piero De Palma, responsabile della sede Maldarizzi di Modugno– abbiamo rappresentato tutta la gamma Mercedes e non solo».